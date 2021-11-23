Водитель Suzuki сбила мужчину на трассе в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла в понедельник, 22 ноября, около 7:50 часов утра на 386-м километре трассы Р-120 «Брянск-Смоленск».

По информации УГИБДД по Смоленской области, 39-летняя водитель автомобиля «Suzuki сх 4» сбила 58-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги не по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что в Рославле водитель Kia снёс магазин и въехал в бетонную остановку. В ДТП никто не пострадал.