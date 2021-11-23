В Смоленске на улице Нормандия-Неман отключат холодную воду. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В четверг, 25 ноября, жители Ленинского района Смоленска останутся без холодной воды.

По сообщению «Горводоканала», водоснабжения не будет с 9:30 до окончания работ.

Ограничение коснётся жителей домов 9, 11(корп.1,2), 13 (корп.1,2), 17 (корп.1,2), 19 (корп. 1,2), ЦТП-77 на Нормандии-Неман.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что жителям двух улиц в центре Смоленска отключат воду 23 ноября. Причиной станут ремонтные работы.