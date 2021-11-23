Смолянин заплатил 180 тысяч рублей, чтобы избежать тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Смоленска украл чужое имущество, причинив значительный ущерб потерпевшему. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Однако, зная о своей обязанности выплатить назначенную сумму, смолянин не предпринимал мер по исполнению уголовного наказания.

Тогда судебный пристав применил в отношении должника штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, запретил ему регистрационные действия с имуществом, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

Кроме того, сотрудник ведомства проинформировал мужчину, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено на реальное лишение свободы. Опасаясь замены штрафа на тюремное заключение, должник в кратчайший срок выплатил сумму в полном объеме. Исковое заявление судебного пристава отозвано, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

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