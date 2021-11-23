Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 13:58

Смолянин заплатил 180 тысяч рублей, чтобы избежать тюрьмы

Вместо уголовного штрафа за кражу чужого имущества мужчине грозил реальный срок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смолянин заплатил 180 тысяч рублей, чтобы избежать тюрьмы.

Смолянин заплатил 180 тысяч рублей, чтобы избежать тюрьмы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Смоленска украл чужое имущество, причинив значительный ущерб потерпевшему. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Однако, зная о своей обязанности выплатить назначенную сумму, смолянин не предпринимал мер по исполнению уголовного наказания.

Тогда судебный пристав применил в отношении должника штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, запретил ему регистрационные действия с имуществом, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

Кроме того, сотрудник ведомства проинформировал мужчину, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено на реальное лишение свободы. Опасаясь замены штрафа на тюремное заключение, должник в кратчайший срок выплатил сумму в полном объеме. Исковое заявление судебного пристава отозвано, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Читай также: в Вязьме мужчина напал на супругу с ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.