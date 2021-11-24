Как проект «Единой России» меняет дома культуры Шумячского района

Фото: smolensk.er.ru.

В этом году Снегиревский сельский дом культуры отмечает 60-й юбилей. Столько же лет и кирпичному зданию, в котором он размещен. Со временем строение обветшало, несколько лет назад начались серьезные проблемы с отоплением, потребовалась срочная замена электрокотла. Тогда тепло в ДК помог вернуть проект «Единой России» «Культура малой Родины».

«Здесь установили новое оборудование, и жители смогли вновь с комфортом заниматься любимым делом. Дом культуры посещают дети, здесь открыты драматические кружки, есть очень хороший вокальный коллектив», - рассказала руководитель Центральной клубной системы Шумячского района Тамара Бештэйнова.

К юбилею в ДК установили новые пластиковые окна. Когда после снятия ковидных ограничений вновь заполнится актовый зал, в помещениях для зрителей будет в разы светлее, чем раньше.

Фото: smolensk.er.ru.

Также в рамках проекта «Единой России» продолжилось преображение районного Дома культуры. В 2018 году для него приобрели новую музыкальную аппаратуру, в 2019 - поменяли двери, сделали внутренний ремонт, в 2020 – установили новые окна и обновили крыльцо. А в 2021 году внимание уделили главному фойе и сцене, на которой выступают не только шумячские коллективы, но и артисты из других районов Смоленщины и Республики Беларусь.

«Сейчас из-за эпидситуации мы ушли в онлайн, но раньше к нам постоянно приезжали гости со своими представлениями, наши ансамбли тоже часто отправлялись на гастроли», - пояснила Тамара Бештэйнова.

Фото: smolensk.er.ru.

«Замечательно, что существует такой проект, ведь он дает учреждениям не только шанс на возрождение, но и толчок к развитию. У нас в районе 11 домов культуры и каждому из них требуется ремонт: где-то косметический, а где-то капитальный. Благодаря проекту эти вопросы удается постепенно решить. Поэтому надеемся, что в будущем его реализация продолжится», - отметила Тамара Бештэйнова.За несколько лет «Культура малой Родины» подарила новую жизнь еще и Гневковскому и Первомайскому сельским домам культуры. В последнем подход был действительно комплексным – обновили танцевальный и зрительный залы, двери, одежду сцены и освещение.

Напомним, проект «Единой России» «Культура малой Родины» реализуется на Смоленщине с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 200 учреждений культуры.