В Сафоновском районе 36-летний мужчина погиб в ДТП с фурой. Фото: Сергей ГАПОН

Около 19:10 во вторник, 23 ноября, на 282-м километре трассы М-1 «Баларусь» в Сафоновском районе произошла авария с большегрузом. В результате происшествия погиб автомобилист.

По информации пресс-службы регионального УМВД, незадолго до инцидента на трассе остановилась Lada Vesta, на пассажирском сидении которой находился 36-летний смолянин. Мужчина решил выйти из машины, не убедившись в безопасности своих действий.

Проезжающая по дороге фура, за рулем которой находился 60-летний водитель, сбила пешехода. От силы удара мужчина отлетел на несколько метров вперед, после чего скончался. На месте происшествия работали медики скорой, сотрудники МЧС и полиция.

Ранее «КП» писала, что Hyundai столкнулся с пожарной машиной в Заднепровском районе Смоленска. Авария произошла на Колхозной площади.