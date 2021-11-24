В Сафонове сотрудники МЧС спасли женщину и мужчину, провалившихся в технологическую яму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл вечером 23 ноября на улице Строителей в Сафонове. Женщина, отвечающая за уборку территории автостоянки, приступила к исполнению своих обязанностей. Не заметив опасности, она оступилась и провалилась в открытую технологическую яму глубиной более 4 метров, наполовину заполненную водой.

Неподалеку оказался сторож, который услышал крик о помощи и пришёл на выручку коллеге, однако тоже угодил в ледяную воду. Счастливой случайностью оказалось то, что при себе у мужчины был телефон. Он вызвал спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Из-за большой глубины, для спасения смолян, пожарные использовали штурмовую лестницу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Спасательная операция прошла быстро и успешно. Промокшие, замерзшие, но живые мужчина и женщина были отправлены по домам.

Читай также: автомобиль Kia загорелся вечером в Сафонове. Машина значительно повреждена, в результате происшествия никто не пострадал.