Снег и морось ожидаются в Смоленской области 25 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам смоленского ЦГМС, в четверг, 25 ноября, над территорией Смоленской области вновь облачно. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси. На дорогах гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+4°C.

В Смоленске: +2°C…+4°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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