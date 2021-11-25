489 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 25 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние 10 дней темп прироста инфицированных снижался на 5-7%. По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 489 смолян. Общее число заболевших составляет 76 175.

Статус «экс-пациента» получил 53 401 житель региона. За сутки от коронавируса погибли 4 человека, всего 2 100 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе с начала пандемии.

На базе 22-х медучреждений области развернуто 2 427 коек, свободно 26% коечного фонда. Сутки ранее в стационаре находились 1 764 человека, 13 274 – на самоизоляции.

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