Более 180 контрейлеров отправлено со станций МЖД с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.

Более 180 контрейлеров в составе контейнерных поездов отправлено со станций Московской железной дороги с начала 2021 года. Таким способом грузы доставлены в Приморский край, Новосибирск и Калининградскую область.

- Эта услуга, апробированная на столичной магистрали в мае 2020 года, доказала свою востребованность. Если в прошлом году было отправлено 4 полуприцепа на контрейлерных платформах со станций Кунцево-2 и Электроугли, то в этом году показатели возросли до 181. Сегодня контрейлерные перевозки можно заказать на 7 станциях МЖД: Лосиноостровская, Кунцево-2, Белый Раст, Селятино, Силикатная, Электроугли, Раменское и Маклец. Мы постоянно прорабатываем вопрос расширения географии предоставления этой услуги. В ближайшее время планируется наладить отправку со станции Лобня, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

В настоящее время контрейлерные перевозки – это один из инновационных и востребованных трендов в развитии грузоперевозок. Они обеспечивают более высокий экологический стандарт, существенно сокращают воздействие грузового автотранспорта на автомобильные дороги. При этом увеличивается скорость перемещения грузов на дальние расстояния. Движение контейнерно-контрейлерного поезда организовано по специальному расписанию. Например, доставка со станции Силикатная Новомосковского округа столицы в Уссурийск составит 12 дней, а со станции Лосиноостровкая на станцию Клещиха в Новосибирск – 4 дня.