Водитель и пассажир автомобиля Datsun пострадали в ДТП с фурой в Ельнинском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Авария произошла в 15:00 в среду, 24 ноября. На 51-м км автодороги "Починок – Ельня – Спас-Деменск" в Ельнинском районе столкнулись большегруз и легковушка.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, водитель фуры при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Datsun, который ехал по главной дороге. В результате столкновения водитель иномарки и его 63-летний пассажир получили травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшим 6-летним ребёнком. Травмы мальчика квалифицировали как тяжкий вред здоровью.