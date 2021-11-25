Юрий Свириденков занял пост первого заместителя губернатора Смоленской области. Фото: официальный сайт администрации Смоленской области.

25 ноября состоялось очередное 33-е заседание Смоленской областной Думы VI созыва, на котором депутаты дали согласие на назначение Свириденкова Юрия Сергеевича на должность первого заместителя губернатора Смоленской области. Месяцем ранее Дума согласовала на должность Руслана Смашнева.

Юрий Свириденков в рамках полномочий координирует и контролирует деятельность аппарата администрации Смоленской области. Руслан Смашнев контролирует деятельность регионального департамента по внутренней политике и главного управления записи актов гражданского состояния Смоленской области.

Юрий Сергеевич Свириденков родился 19 августа 1985 года в Ярцеве. Получил высшее образование. В 2007 году окончил НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» по специальности «География», в 2015 году – ОЧУ ВО «Международный юридический институт» по специальности «Юриспруденция». Обязанность замгубернатора Смоленской области – руководителя аппарата администрации исполняет с сентября 2019 года.

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