71-летний мужчина умер на остановке в Смоленске. Фото: «Чёрный список, Смоленск» в соцсетях.

В четверг, 25 ноября, 71-летний мужчина, находясь в салоне маршрутки, почувствовал себя плохо. Он вышел из автобуса в районе улицы Коммунистической, где потерял сознание и скончался.

– Тело мужчины направлено в судебно-медицинский морг для установления причины смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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