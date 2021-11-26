Монета времён правления княгини Ольги появилась в смоленском музее-заповеднике

Монета времён правления княгини Ольги появилась в смоленском музее. Фото: пресс-служба Смоленского государственного музея-заповедника.

23 ноября в Историческом музее Смоленского государственного музея-заповедника состоялась торжественная передача уникальной исторической монеты – дирхамы времен правления княгини Ольги (годы правления 945-960), найденной в Смоленской области.

Монету выкупили из частной коллекции по инициативе старшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, кандидата исторических наук Вячеслава Кулешова. Необходимую сумму удалось собрать за два месяца.

Подобных монет в мире известно только двадцать, при этом в музейных коллекциях России выставляется только одна – в собраниях Эрмитажа.

Фото: пресс-служба Смоленского государственного музея-заповедника.

При передаче монеты, Вячеслав Сергеевич рассказал музейным сотрудникам о истории будущего экспоната, а музейщики, в свою очередь, заверили инициаторов проекта, что уникальная монета займет почетное место в постоянной экспозиции Исторического музея.

Благотворительный проект такого рода стал одним из первых не только на территории области, но и всей России, отметили в пресс-службе музея.

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