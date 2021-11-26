Дождь и снег ожидаются в Смоленской области 26 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 26 ноября, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём на всей территории региона пройдёт мокрый снег с дождем. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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