Волонтёры штаба акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают помогать смолянам. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Оставить заявку волонтёрам можно по телефону 8-800-200-34-11. Присоединиться к акции можно на сайте.

Напомним, весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса, на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе был сформирован волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям – добровольцы помогали им в покупке и доставке продуктов, лекарств, оплате коммунальных платежей. Аналогичные штабы открылись и во всех районах области.

В ноябре 2020 года работа регионального штаба, а также колл-центра по приему заявок была возобновлена на базе Смоленского государственного медицинского университета. Сейчас в рядах добровольцев – представители таких организаций, как «Волонтеры-медики», ОНФ, «Молодежка ОНФ», Региональный ресурсный центр по поддержке добровольчества в Смоленской области, «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА» и «Молодая гвардия», а также студенты смоленских вузов и просто неравнодушные граждане.

На федеральном портале для добровольцев зарегистрировано почти 19 тысяч смоленских волонтеров и 350 организаторов добровольческой деятельности.

Всего обработано свыше 35 тысяч заявок, привлечено около тысячи волонтеров, доставлено более 30 тысяч продуктовых наборов.

Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения в районных центрах. На данный момент в регионе действуют 27 муниципальных волонтерских штабов, а в декабре по поручению губернатора Алексея Островского будет открыт первый муниципальный Волонтерский центр на базе Вяземского железнодорожного техникума, сообщили в региональном депздраве.

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