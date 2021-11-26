В Краснинском районе 92-летнюю женщину госпитализировали с ожогами после пожара в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл в четверг, 25 ноября, в деревне Крюково Краснинского района. 92-летняя хозяйка частного дома спала на печи и, проснувшись от едкого запаха дыма, увидела, что горит потолок около дымохода. В связи с преклонным возрастом, ей понадобилось много времени, чтобы спуститься с печи и покинуть жилище.

Огонь, который с большой скоростью распространялся по старой деревянной постройке, заметил сосед и вызвал пожарных. Местные жители сбежались на место происшествия, но было очевидно, что бороться с огнём подручными средствами опасно, поскольку пожар продолжал набирать силы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

К приезду огнеборцев дом был полностью охвачен пламенем, его удалось потушить лишь спустя несколько часов. Медики скорой помощи госпитализировали пенсионерку в медучреждение с легкими ожогами левой голени. Пожар был ликвидирован, спасатели не допустили распространение огня на соседнюю хозяйственную постройку.

– В результате происшествия деревянный дом с пристройкой сгорели. Вероятно, причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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