В Смоленской области судебные приставы помогли местным жителям попасть домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спорном жилом помещении были зарегистрированы несколько человек, которые являлись долевыми собственниками жилой площади. Однако один из жильцов дома воспрепятствовал проживанию родственников. Тогда судебный пристав возбудил производство, о чем сообщил должнику.

Позже сотрудник ведомства проинформировал мужчину о мерах принудительного характера, в случае неисполнения требований в установленный срок и о предусмотренной административной ответственности.

Кроме того, смолянина предупредили о том, что вселение в жилой дом будет производиться принудительно с последующим взысканием с него всех расходов.

Осознав последствия уклонения от исполнения судебного решения мужчина выполнил требования в установленный срок, стороны нашли компромиссное решение.

– Должник обеспечил доступ в жилое помещение и возможность пользования им, о чём судебный пристав составил соответствующий акт. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

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