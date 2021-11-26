Более 3,5 миллионов рублей выделят на капремонт Велижского районного историко-краеведческого музея. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Минкульт одобрил заявку на проведение в 2022 году капитального ремонта Велижского районного историко-краеведческого музея. На эти цели из федерального бюджета выделят 2,5 млн рублей. В свою очередь, региональное софинансирование составит более 1 млн рублей, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» федеральный центр выделил региону на три ближайших года 54 миллиона рублей на оснащение муниципальных музеев новым современным оборудованием для осуществления выставочной деятельности. В 2022 году его получат 12 муниципальных музеев, а оставшиеся два года - еще 10 музейных учреждений в разных районах области.

Сейчас формируются заявки в Министерство культуры на реконструкцию и ремонт муниципальных краеведческих музеев в 2023 году. Рассчитывается, что все они получат одобрение и, как следствие, федеральную поддержку на проведение необходимых ремонтных работ.

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