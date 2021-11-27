Смолянка ответит в суде после смертельного ДТП с велосипедистом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 февраля на 3-м километре дороги в обход села Угра произошла авария, в результате которой погиб 69-летний мужчина.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 33-летняя водитель автомобиля Opel Astra сбила велосипедиста, который ехал перед ней в попутном направлении. Мужчину госпитализировали в Вяземскую ЦРБ с травмами, где он впоследствии скончался.

Химико-токсикологическое исследование показало, что виновница ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения.

– По версии следствия, допущенные обвиняемой нарушения ПДД РФ находятся в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями – причинением смерти по неосторожности водителю велосипеда, – сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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