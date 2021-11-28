В Смоленске выбрали логотип Реадовского парка. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Конкурс по разработке логотипа Реадовского парка проводился в формате онлайн. Кроме голосования среди смолян, проходило экспертное голосование. В состав жюри вошли дизайнеры из различных регионов России и Беларуси.

На выбор было представлено 36 проектов от авторов из различных городов нашей страны, однако лучшей признана работа смоленского дизайнера, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Логотип Реадовского представляет собой смысловой синтез основных элементов: пятиконечная звезда, как символ защиты и Победы, говорящая о том, что в парке находятся мемориальные сооружения и наложенный на нее рисунок прожилок липового листа, как символ парковой территории и обилия деревьев.

Логотип планируется применять в печатной и сувенирной продукции, он станет узнаваемой визиткой парка.

Всего жюри выявило 7 призеров конкурса по различным номинациям. В дальнейшем эти работы планируются к экспонированию в Культурно-выставочном центре имени Тенишевой.

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