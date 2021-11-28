В Смоленской области внедорожник «улетел» в кювет и опрокинулся в болото. Фото: Сергей ГАПОН

В 13:20 в субботу, 27 ноября, спасателям поступило сообщение о ДТП на трассе М-1 в Вяземском районе.

Водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением, в результате чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся в заболоченное место.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее «КП» писала, что смолянка ответит в суде после смертельного ДТП с велосипедистом. Женщина находилась за рулём авто в состоянии наркотического опьянения.