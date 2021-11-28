Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 ноября 2021 5:09

В Смоленской области внедорожник «улетел» в кювет и опрокинулся в болото

Водитель погиб на месте происшествия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области внедорожник «улетел» в кювет и опрокинулся в болото.

В Смоленской области внедорожник «улетел» в кювет и опрокинулся в болото.

Фото: Сергей ГАПОН

В 13:20 в субботу, 27 ноября, спасателям поступило сообщение о ДТП на трассе М-1 в Вяземском районе.

Водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением, в результате чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся в заболоченное место.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее «КП» писала, что смолянка ответит в суде после смертельного ДТП с велосипедистом. Женщина находилась за рулём авто в состоянии наркотического опьянения.