В Смоленске больная собака 11 дней охраняла тело умершей хозяйки. Фото: страница приюта «Верность» в соцсетях.

Сотрудники приюта «Верность» рассказали о живущей в микрорайоне Миловидово собаке по кличке Лада с серьезным заболеванием. По словам волонтеров, у животного возможна раковая опухоль, но точный диагноз можно поставить только при осмотре.

Два года назад собаку хотели прооперировать, договорились с бесплатной ветсанчастью о выезде, но хозяйка запретила забирать, угрожала и занималась «самолечением».

Недавно женщина умерла, собака охраняла дом и тело хозяйки 11 дней. Теперь Ладу можно отвезти к ветеринару.

– В ближайшие дни, в понедельник или вторник мы заберём Ладу и отвезем на лечение. 9 лет собака живет с проблемой, это ужасно, но помочь еще есть шанс! – пишут сотрудники приюта.

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