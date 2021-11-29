Синоптики прогнозируют дождь и гололёд в Смоленской области 29 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 29 ноября, на территории региона будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдёт дождь. Местами ожидаются слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер подует юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +2°C…+7°C.

В Смоленске: +3°C…+5°C.

Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет падать.

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