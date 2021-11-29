Смоленские блогеры смогут попробовать себя в качестве волонтёров в рамках социальной акции. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области стартует социальная акция, в рамках которой местные блогеры смогут стать волонтёрами и помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, рассказали в региональном депздраве.

Попробовать себя в качестве волонтера, узнать больше о работе смоленских добровольцев и о том, как организован процесс оказания помощи гражданам, первые желающие смогут уже в самое ближайшее время.

– Сегодня многие смоляне могли бы принять участие в волонтерской деятельности, доставить продукты или лекарства нуждающимся. Но большинство думает, что сделать это сложно – нужно регистрироваться на каких-то специальных сайтах и так далее. Мы подумали, чем ЦУР может помочь в этом направлении. И пришли к очень простому решению: показать жителям, как проходит работа волонтеров, привлечь к этому направлению известных смолян, популярных блогеров. На их примере будет ясно, что стать волонтером проще, чем кажется, – уверен руководитель ЦУР Смоленской области Сергей Королев.

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