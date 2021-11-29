22 новых автомобиля скорой помощи получила Смоленская область в 2021 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В регион доставили еще шестнадцать автомобилей скорой медицинской помощи в дополнение к шести ранее поступившим, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Всего в 2021 году за счёт федеральных средств Смоленская область получила 22 единицы специализированного медицинского транспорта.

Автомобили оснащены дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами с системой передачи данных на отдаленный кардиопульт, аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами и всем необходимым набором для оказания экстренной медицинской помощи. В дополнение к этому в машинах есть обогреватель, кондиционер и даже термоодеяло. Важно также, что вместительный салон позволяет врачу стоять в полный рост – такая возможность зачастую остро необходима при оказании неотложной помощи пациенту.

Новые «скорые» уже отправились в районные больницы. После регистрации в ГИБДД, оформления полиса ОСАГО и прохождения прочих необходимых процедур автомобили выйдут на линию.

Ранее «КП» писала, что смоленские блогеры смогут попробовать себя в качестве волонтёров в рамках социальной акции. Узнать больше о работе добровольцев первые желающие смогут уже в ближайшее время.