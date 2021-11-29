334 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 29 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 334 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 77 782.

Число выздоровевших за сутки смолян превышает число заболевших. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки статус «экс-пациента» получили 414 человека. Всего 55 028 выздоровели с начала пандемии.

Не справились с осложнениями 6 смолян, в общей сложности жертвами коронавируса стали 2 128 жителей региона.

Под медицинским наблюдением находятся 13 843 человека, из них 12 254 – в режиме самоизоляции, 1 589 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что смоленские блогеры смогут попробовать себя в качестве волонтёров в рамках социальной акции. Узнать больше о работе добровольцев первые желающие смогут уже в ближайшее время.