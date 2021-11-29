В Смоленской области возбудили 37 административных дел за незаконное строительство. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В администрации региона прошло очередное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Смоленской области. Один из вопросов повестки заседания касался организации предупреждения фактов самовольной застройки.

Департаментом государственного строительного и технического надзора за прошедший период 2021 года возбуждено 37 административных дел за отсутствие разрешения на строительство.

В пресс-службе областной администрации отметили, что основная часть выявленных самовольных построек находится на территории областного центра – последнее время администрация города Смоленска начала вести активную работу по обращению в суд с исками о сносе данных объектов или их приведении в соответствие с установленными требованиями.

Следующий вопрос повестки заседания касался организации сбора мусора на территории региона. Несмотря на меры, которые предпринимаются органами исполнительной власти и регоператором по обращению с ТКО, по-прежнему актуальной остается проблема ликвидации несанкционированных свалок. За три года было ликвидировано 215 свалок.

Продолжается работа по строительству контейнерных площадок и закупке контейнеров для накопления ТКО. В 2021 году за счет областного бюджета муниципалитетами будут построены 54 контейнерных площадки. Кроме того, строительство еще более 250 площадок запланировано в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий.

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