Почти 300 миллионов рублей выделили на приобретение жилья детям-сиротам в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи прошло очередное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Смоленской области.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Данными государственными полномочиями наделены органы местного самоуправления, на осуществление которых они получают субвенции. В 2021 году субвенция на эти цели превышает 295,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно принятым администрацией региона постановлениям увеличена средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения в Вяземском, Гагаринском, Ярцевском, Починковском, Хиславичском районах и в Смоленске.

Организованный прокуратурой области контроль мероприятий, проводимых органами местного самоуправления по обеспечению жильем детей-сирот, позволяет своевременно выявлять нарушения и факты неэффективной работы районных администраций по данному направлению, давать им должную правовую оценку, устранять нарушения, а также способствует активизации работы уполномоченных органов власти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области возбудили 37 административных дел за незаконное строительство. Основная часть самовольных построек находится на территории областного центра.