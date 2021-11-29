В Промышленном районе Смоленска определили самую спортивную семью. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Более 30 семей, проживающих на территории района, приняли участие в ежегодном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья». Конкурс прошел в дистанционном формате, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для участия ученикам 1 – 4 классов общеобразовательных школ и их родителям нужно было записать видео семейной утренней зарядки с кратким рассказом о себе.

Недавно в администрации Промышленного района подвели итоги конкурса. Третье место заняла семья Кавитых. На втором месте – семья Зайцевых. Победителями стала семья Игнатенко.

Глава администрации Промышленного района Олег Смоляков вручил грамоты и подарки участникам. Но, как отметили победили, главным достижением они считают положительные эмоции, полученные от конкурса и регулярных занятий физкультурой.

В районной администрации рассказали, что данный конкурс – не единственный в череде проводимых в районе мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей и их родителей.

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