В Смоленске 54-летний мужчина погиб при падении со строительных лесов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла 29 ноября в Промышленном районе. 54-летний местный житель упал со строительных лесов, находящихся возле строящегося дома. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, тело погибшего направлено в судебно-медицинский морг. Организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Читай также: в Смоленске фура супермаркета насмерть сбила пожилую женщину. Пешеход скончалась на месте происшествия.