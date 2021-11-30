В Смоленске 54-летний мужчина погиб при падении со строительных лесов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трагедия произошла 29 ноября в Промышленном районе. 54-летний местный житель упал со строительных лесов, находящихся возле строящегося дома. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте происшествия.
По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, тело погибшего направлено в судебно-медицинский морг. Организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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