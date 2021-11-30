В Смоленской области за 6 лет установили вышки для доступа в интернет в 156 населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации региона состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с представителями ПАО «Ростелеком».

Повесткой совещания стало взаимодействие администрации Смоленской области с оператором и работа, проделанная в регионе за 2021 год.

Директор макрорегионального филиала «Центр» Денис Лысов сообщил, что компания продолжает активное развитие социальных объектов. В этом году завершились проекты по подключению к сети 719 различных объектов Смоленской области. Речь идёт, в том числе, об обеспечении связью малых населенных пунктов. В 2015-2021 годах провели высокоскоростные каналы связи и установили вышки, которые обеспечивают население доступом к сети Интернет по технологии Wi-Fi в 156 населенных пунктах – проект «Устранение цифрового неравенства».

Кроме того, в следующем году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» планируют обеспечить мобильной связью небольшие населённые пункты до 500 жителей, рассказали в пресс-службе администрации региона. За 2021 год «Ростелеком» уже подключил к сети 58 таких населенных пунктов.

Ранее «КП» писала, что почти 300 миллионов рублей выделили на приобретение жилья детям-сиротам в Смоленской области. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилья увеличена.