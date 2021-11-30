В Дорогобуже строят спецплощадку для утилизации медицинских отходов с помощью термообработки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Смоленской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с представителями ПАО «Ростелеком».

На совещании обсуждалось внедрение комплексной системы по обработке медицинских отходов с целью контроля их оборота и дальнейшей утилизации.

В настоящее время в Дорогобуже инвестором ведётся строительство специальной площадки для утилизации таких отходов с помощью термической обработки. Директор прикладных проектов по региону Павел Шиляев предложил сотрудничество в этом проекте.

Он отметил, что централизованная система обращения с медицинскими отходами позволяет медицинским учреждениям не заниматься обработкой отходов, не замачивать их в разных растворах, а просто складывать в контейнер и передавать оператору. Это значительно экономит время медперсонала.

Через систему будет осуществляться постоянный мониторинг, она покажет, где взяли отходы, куда отвезли, где и когда утилизировали.

Компания готова проработать проект совместно с действующим инвестором, предоставить ему технологическую базу.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области за 6 лет установили вышки для доступа в интернет в 156 населенных пунктах. Работа выполнена в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».