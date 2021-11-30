В Смоленской области объявили повышенный уровень опасности из-за метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 30 ноября, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пойдёт снег. Местами метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C …+3°C, к вечеру понижение температуры до -6°C …-1°C.

В Смоленске: -1°C …+1°C, к вечеру понижение температуры до -5°C …-3°C.

Атмосферное давление 727 мм рт. столба, ночью будет падать, утром и днем расти.

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