Volkswagen Passat загорелся на ходу на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В понедельник, 29 ноября, местный житель, проезжая по трассе М-1 в Смоленском районе, почувствовал едкий запах гари и заметил дым в салоне своего автомобиля.

Мужчина заглушил мотор и припарковался на обочине. В это время из-под приборной панели повалил дым. Владелец машины отключил аккумулятор (сняв клеммы), чтобы обесточить авто. Проезжающие мимо автомобилисты не смогли остаться в стороне и с помощью огнетушителей помогли мужчине справиться с возгоранием. Помощь прибывших спасателей не потребовалась.

– В результате происшествия в иномарке 1999 года выпуска оплавлена приборная панель, лобовое стекло изнутри закопчено продуктами горения. Причиной возгорания стала неисправная электрика, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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