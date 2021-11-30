В Смоленской области установят две кислородные станции. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На данный момент значительное количество ковид-пациентов нуждается в кислородной поддержке, поэтому вопрос наличия собственных мощностей по производству медицинского кислорода выходит на первый план.

Смоленская область включена в число регионов, которым из федерального бюджета выделили финансирование для закупки и установки станций по производству кислорода. Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях отметил, что благодаря собственному производству себестоимость кислорода уменьшится в несколько раз. Это позволит сэкономить средства областного бюджета, направив их на реализацию социально значимых проектов.

Две кислородные станции будут располагаться на базе Рославльской и Сафоновской ЦРБ. При выборе медучреждений руководствовались, в первую очередь, их многопрофильностью, значительной территорией обслуживания и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, а не только перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом.

На данный момент профильный департамент уже приступил к разработке необходимой конкурсной документации на поставку кислородных станций.

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