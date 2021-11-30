Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Фото: Евгения ГУСЕВА

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 29 ноября по 1 декабря.

На всех столичных вокзалах размещены печатные просветительские материалы, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания.

Информационные видеоролики соответствующей тематики транслируются во всех электропоездах «Ласточка», следующих по региональным маршрутам, а также по маршруту международного сообщения Москва-Минск.

Профилактическая работа организована и во всех лечебных и оздоровительных учреждениях, расположенных в границах Московской магистрали: здесь размещены плакаты и памятки, посвященные простым и эффективным способам защиты от ВИЧ/СПИДа.