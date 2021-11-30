332 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 30 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области количество выздоровевших смолян превысило число новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заразились 332 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 78 114.

По данным столичного Оперштаба, за сутки выздоровели 432 жителя региона. Не справились с осложнениями 8 человек, всего 2 136 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 712 человек, из них 12 140 – в режиме самоизоляции, 1 572 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию 353 410 смолян.

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