До пяти лет тюрьмы грозит жителю Смоленска за экстремистские комментарии в новостных пабликах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина на своей странице в соцсетях и на популярных новостных пабликах размещал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей афроамериканского народа, выходцев из Северного Кавказа, Закавказья и уроженцев Средней Азии.

Следственный отдел УФСБ России по Смоленской области при содействии УМВД России по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении 35–летнего смолянина по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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