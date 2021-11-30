50 единиц техники задействованы в уборке снега на улицах Смоленска. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

30 ноября Смоленск оказался во власти циклона «Бенедикт», принёсшего обильный снегопад. Из-за метели в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

В уборке снега задействованы порядка 50 единиц техники «СпецАвто», рассказали в пресс-службе городской администрации. Комплексные дорожные машины и тракторная техника расчищают проезжие части улиц, а также производят посыпку дорог противогололедными реагентами.

Особое внимание уделяется въездам в город, спускам и подъемам, перекресткам – местам, где наибольшая вероятность возникновения ДТП.

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