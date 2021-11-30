В Смоленской области свободно 33% конечного фонда для заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

На протяжении нескольких последних недель фиксируется ежедневное снижение темпов прироста заболеваемости и параллельно с этим отмечается рост числа выздоровевших от ковида. Показатель выздоровевших превышает число инфицированных. За последние сутки выявлено 332 новых случая заражения, выздоровели – 432.

Наметилась и тенденция по высвобождению коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Из развернутых на базе 22-х лечебных учреждений 2427 койко-мест на данный момент заняты 1613. Чуть более 33% коечного фонда (814 коек) свободно.

Улучшению эпидемиологической ситуации способствовали действующие с конца октября в регионе на основании рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора ограничительные мероприятия, рост темпов вакцинации и введение нерабочих дней, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Однако число заболевших COVID-19 остается достаточно высоким – ежедневно заболевает 332-370 смолян. Как и ранее, абсолютное большинство тех, кто попадает в стационары, составляют невакцинированные. Сейчас в отделениях реанимации находится 96 человек, из них на ИВЛ – 57. По-прежнему в группе риска находится возрастная группа 65+. Уровень летальности пожилых пациентов, госпитализированных в реанимацию, также остается высоким.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области установят две кислородные станции. Их появление позволит сэкономить средства регионального бюджета на реализацию социально значимых проектов.