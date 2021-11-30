В Смоленске мужчина избил соседа и бросил умирать возле подъезда. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации мужчины с множественными травмами головы. Спустя несколько часов мужчина скончался.

Сотрудники полиции установили, что 57-летний погибший проживал у своего знакомого в общежитии по улице Юрьева в Смоленске. В ходе допроса соседей полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 32-летний смолянин.

Мужчина рассказал, что пришел в общежитие вместе с другом. Они распивали спиртные напитки в комнате у знакомой его друга. Женщина пожаловалась, что ее сосед нарушает общественный порядок. Сначала подозреваемый избил соседа в его комнате, а затем вернулся, вытащил его на улицу, где снова избил и оставил возле подъезда. Жильцы общежития вызвали избитому скорую помощь.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

– В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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