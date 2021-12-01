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Общество1 декабря 2021 5:01

Движение транспорта в Промышленном районе Смоленска будет ограничено до 10 декабря

Дорога перекрыта из-за работ по прокладке дождевой канализации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта в Промышленном районе Смоленска будет ограничено до 10 декабря.

Движение транспорта в Промышленном районе Смоленска будет ограничено до 10 декабря.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На время проведения работ по прокладке внеплощадочных сетей дождевой канализации в Промышленном районе перекрыли движение транспорта. Ограничение коснулось улиц 1-я Брянская (в районе домов 2а и 1б) и Верхне-Рославльская (в районе домов 16 и 2а).

В пресс-службе городской администрации сообщили, что прекращение движения на этих участках продлили до 10 декабря 2021 года.

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