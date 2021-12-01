Смоленский суд вынес приговор водителю маршрутки после ДТП с пострадавшими. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Около 7:30 утра 13 мая произошла жёсткая авария с маршруткой на пересечении улиц 2-ой Верхний Волок и Соболева. Автобус перевернулся, пассажиры получили травмы средней тяжести.

Было установлено, что 65-летний водитель маршрутки «ГАЗ А65R52» при зелёном сигнале светофора не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen», под управлением 48-летнего мужчины, завершающему движение через перекрёсток. Машины столкнулись.

Экспертиза определила, что причиной аварии является несоответствие действий водителя маршрутки требованиям п. 13.8 ПДД РФ, выразившееся в выезде на пересечение проезжих частей при наличии на нём транспортного средства.

При этом, мужчина, находясь за рулём автомобиля, имел техническую возможность избежать столкновения.

Судья пришел к выводу, что пассажиры получили травмы из-за нарушения водителем автомобиля «ГАЗ А65R52» правил дорожного движения.

По информации Промышленного районнного суда города Смоленска, пенсионеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

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