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Общество1 декабря 2021 6:07

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 декабря

В регион пришла зима
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 декабря.

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 декабря.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В первый день декабря небо затянется облаками, столбики термометров опустятся ниже нуля. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C …-2°C.

В Смоленске: -4°C …-2°C.

Атмосферное давление 710 мм рт. столба, будет расти.

Читай также: движение транспорта в Промышленном районе Смоленска будет ограничено до 10 декабря. Дорога перекрыта из-за работ по прокладке дождевой канализации.