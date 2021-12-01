Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 1 декабря. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В первый день декабря небо затянется облаками, столбики термометров опустятся ниже нуля. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C …-2°C.

В Смоленске: -4°C …-2°C.

Атмосферное давление 710 мм рт. столба, будет расти.

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