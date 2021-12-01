Частный жилой дом сгорел в Ярцеве. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл 30 ноября на улице Красноармейская. Вызов поступил пожарным в 15:50.

На место происшествия выехали две автоцистерны и 7 спасателей. По прибытии информация подтвердилась – загорелся один из частных жилых домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара уничтожена кровля, строение повреждено огнем. Пострадавших нет. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

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