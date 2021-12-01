Новое оборудование появится в Угранской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Угранская центральная районная больница сформировала заявку на закупку 12-канального электрокардиографа.

Это оборудование позволит медучреждению оказывать более качественную помощь населению, отметили в региональном депздраве.

Возможности современной электрокардиографии обширны: определение частоты и ритма сердечных сокращений, выявление нарушений ритма и проводимости, локализация очага и путей возникновения тахиаритмий, диагностика поражений сердечной мышцы ишемического генеза с установлением локализации очага повреждения и многое другое.

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