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Общество1 декабря 2021 8:18

Новое оборудование появится в Угранской ЦРБ

В медучреждение поступит 12-канальный электрокардиограф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новое оборудование появится в Угранской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новое оборудование появится в Угранской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Угранская центральная районная больница сформировала заявку на закупку 12-канального электрокардиографа.

Это оборудование позволит медучреждению оказывать более качественную помощь населению, отметили в региональном депздраве.

Возможности современной электрокардиографии обширны: определение частоты и ритма сердечных сокращений, выявление нарушений ритма и проводимости, локализация очага и путей возникновения тахиаритмий, диагностика поражений сердечной мышцы ишемического генеза с установлением локализации очага повреждения и многое другое.

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