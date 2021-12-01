Вокзалы Смоленского региона МЖД готовы к работе в зимний период. Фото: пресс-служба МЖД.

Все вокзалы Смоленского региона Московской железной дороги подготовлены к работе в зимний период. На центральном вокзале Смоленск и 20 малых вокзалах Смоленской области проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения.

Для обработки пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах, а также привокзальных площадей от снега и наледи заготовлено около 42 т песко-смеси и других антигололедных реагентов. В период снегопадов очистку пассажирской инфраструктуры будет осуществлять 11 единиц специализированной техники – механизированных снегоуборочных машин и тракторов.

Кроме того, работники компании, которые будут привлекаться к снегоборьбе, полностью обеспечены ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.