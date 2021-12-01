В региональном парламенте обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе. Фото: Смоленска областная Дума.

30 ноября 2021 года под руководством председателя комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ольги Васильевой состоялось заседание рабочей группы, на котором обсудили вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В мероприятии приняли участие спикер заксобрания Игорь Ляхов, депутаты облдумы, а также первый заместитель Губернатора Смоленской области Руслан Смашнев, вице-губернаторы Виктория Макарова и Дмитрий Шалаев, руководители исполнительных органов Смоленской области, представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

В региональном парламенте обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе. Фото: Смоленска областная Дума.

Открывая рабочую встречу, Игорь Ляхов отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем субъекте, также как в стране и в мире в целом, по-прежнему остается напряженной. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе вызывает серьезную обеспокоенность у депутатов Смоленской областной Думы.

На недавней сессии заксобрания эта проблема поднималась в очередной раз, и на Совете Думы было решено создать рабочую группу, в состав которой вошли депутаты от всех фракций, представленных в региональном парламенте, руководители органов исполнительной власти и территориальных структур федерального подчинения.

«Сегодня очень важно выстроить конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, а также с профильными учреждениями и ведомствами, которые напрямую решают вопросы, связанные с пандемией. Мы не можем оставаться в стороне, когда наше участие может поспособствовать устранению проблем, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Для этого необходимо досконально изучить все сложности, которые присутствуют в здравоохранении. Сейчас главная задача – направить все усилия, чтобы защитить наших граждан и остановить распространение опасной инфекции», – подчеркнул председатель областной Думы.

По информации, предоставленной Роспотребнадзором по Смоленской области, за последние две недели количество заболевших составило 7195 человек. Этот показатель остается в 2,3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. За последние две недели от COVID-19 умерло 98 человек. 73,8 % общей смертности от данного заболевания приходится на лиц старше 60-ти лет.

Отмечалось, что введенные ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, принесли результат. Темп заболеваемости позволил Смоленской области снизиться со 2-го места по стране до 24-го.

«Хотелось бы услышать конструктивные предложения от Роспотребнадзора, как исправить ситуацию к лучшему – принять региональные законы, усилить разъяснительную работу с населением, ужесточить ограничительные мероприятия, взять в качестве примера опыт другого субъекта, который находился в подобной ситуации и на сегодняшний день вышел из нее, или предпринять какие-то другие действия», – отметил Игорь Ляхов.

В ходе обсуждения парламентарии высказали в адрес профильного ведомства замечания по поводу недостаточно тщательного контроля за торговыми центрами в плане проверки у посетителей QR кодов, а также за соблюдением эпидемиологических требований в транспорте, поликлиниках и других общественных местах.

Отвечая на вопросы депутатов о сроках и контроле проведения лабораторных исследований на ковид, представитель Роспотребнадзора рассказал о порядке работы с ПЦР-тестами, начиная с момента забора мазка до момента поступления его в лабораторию, и информировании о результате пациента.

С докладом о ситуации в учреждениях здравоохранения, задействованных в лечении COVID-19, выступила и.о.начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению Ольга Стунжас. Она сообщила, что в 22 лечебных учреждениях развернуто 2427 коек, 1533 из них обеспечено подачей кислорода.

На стационарном лечении находятся 1613 человек, из них 96 – в отделениях реанимации, 57 – на искусственной вентиляции легких. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается среди взрослых старше 65 лет и среди детей школьного возраста.

По словам докладчика, в настоящее время тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию осуществляется в 14 лабораториях.

На сегодняшний день количество лиц, сделавших прививку, чуть превысило 45 %. Необходимый для установления коллективного иммунитета уровень вакцинации – 80 %.

«Мировая практика доказывает, что единственным методом предотвращения инфекционных заболеваний является вакцинация. Этот способ позволяет снизить риск развития заболевания и снизить нагрузку на стационарное звено здравоохранения. В связи с этим необходимо совместными усилиями мотивировать граждан на вакцинацию», – подчеркнула и.о.руководителя профильного Департамента.

В ходе совещания поднимались вопросы, касающиеся сохранения социальных льгот для врачей, развития более технологичного стационарного лечения, оказания оперативной скорой помощи, нехватки медицинских кадров, реабилитации пациентов, которые перенесли ковид.

Кроме того, депутатов интересовала тема обеспечения лекарственными препаратами больных коронавирусной инфекцией. Говорилось, что на приобретение медикаментов для лечения заболевших коронавирусом из федерального бюджета направлено 87 миллионов рублей.

Подводя итоги рабочей группы, председатель комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ольга Васильева отметила:

«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, где были рассмотрены вопросы развития ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области, в лечебных учреждениях. На следующее заседание мы привлечем к нашей работе руководителей организаций здравоохранения и аптек, которые занимаются закупкой лекарственных препаратов, заслушаем доклады по конкретным вопросам, чтобы уже более «точечно» посмотреть на проблемы в сфере здравоохранения и оценить эффективность существующих мер, направленных на снижение заболеваний коронавирусной инфекцией. Сегодня нет равнодушных людей, которые бы спокойно относились к сложившейся ситуации. Чтобы сдержать распространение коронавируса, необходимы не только ограничительные мероприятия. Многое зависит от самих людей, насколько они ответственно относятся к своему здоровью, соблюдают меры предосторожности, не нарушают масочный режим, ограничивают посещение общественных мест».

По результатам встречи были разработан ряд предложений для снижения распространения новой коронавирусной инфекции.