333 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении нескольких последних недель фиксируется снижение прироста заболеваемости и параллельно с этим отмечается рост числа выздоровевших от ковида. За сутки «ковид-положительный» статус получили 333 жителя региона. В общей сложности коронавирусом заразились 78 447 человек.

Не справились с болезнью 9 смолян, 2 145 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе с начала пандемии.

Под медицинским наблюдением находятся 13 257 человек, из них 11 644 – в режиме самоизоляции, 1 613 – в стационаре.

Первую прививку сделали более 392 тысяч человек, свыше 354 тысяч – полностью завершили вакцинацию.

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