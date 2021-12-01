В Рославльском районе мужчина получил 14,5 лет колонии за продажу наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе 2020 года в силовики задержали организатора одного из интернет – магазинов по распространению наркотических средств. 34-летний мужчина заказал троим владельцам подпольной нарколаборатории изготовить 1 килограмм наркотического вещества, при передаче которого вмешались сотрудники правоохранительных органов.

В ходе обыска в гараже злоумышленника обнаружили и изъяли партии наркотиков в крупном размере, а также средства взвешивания и материал для последующей расфасовки.

– 22 ноября 2021 года Рославльским районным судом Смоленской области фигурант уголовного дела признан виновными в совершении преступлений, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.

Ему назначили наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Также к уголовной ответственности привлекли владельцев лаборатории по производству наркотических веществ. Они получили от 8-ми до 9-ти лет колонии строгого режима.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд вынес приговор водителю маршрутки после ДТП с пострадавшими. Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.